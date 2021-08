Mamma di Floridia morta per il covid: contagiata a ricevimento nuziale

Una mamma di Floridia è morta all'ospedale di Siracusa per gli effetti devastanti del covid. Secondo fonti ospedalieri dell'Umberto I° la donna sarebbe rimasta contagiata durante un ricevimento nuziale. E non sarebbe stata la sola a contrarre il virus. Il fatto si è verificato a metà di luglio. La donna partecipa ai festeggiamenti per il matrimonio, ma l'indomani sta male. Viene portata in ospedale a Siracusa e risulta positiva al covid 19. Inizia la terapia, ma la vittima non reagisce ai farmaci somministrati dai medici dell'Umberto I°. Forse, la paziente era affetta da altre patologie. Stamane il suo cuore ha cessato di battere. Vittima del covid è Rosa Cannistraro ed aveva 59 anni. La salma non è stata restituita ai familiari ed è probabile che i funerali verranno celebrati sabato. La donna lascia il marito e due figli.