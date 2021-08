Incendiato il Santuario della Nostra Sinora di Fatima a Marsala

Attentato incendiario al Santuario Opera Nostra Signora di Fatima in contrada Birgi Nivaloro, nella periferia nord di Marsala. Intorno alle 17.30, una squadra di vigili del fuoco di Trapani è intervenuta all'interno della chiesa per un incendio di matrice dolosa che ha provocato il parziale danneggiamento dell'altare e del libro del Vangelo e di altri suppellettili. Pare, inoltre, che l'attentatore abbia anche posizionato nel luogo sacro due bombole di gpl, ma non è riuscito ad aprire il gas perché scoperto.