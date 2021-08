Morto in casa a Prizzi, sospetti sulla compagna: si indaga per omicidio

Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita in un'abitazione in via Pagliarelli a Prizzi, nel Palermitano, riverso per terra accanto ad alcuni cocci di bottiglia. In casa con la vittima c'era la compagna di 36 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che stanno cercando di accertare le cause della morte. Dai primi rilievi sembrerebbe che la donna nel corso di una lite abbia colpito il compagno con una bottiglia provocandone la morte. Per avvalorare questa ipotesi si attende l'arrivo del medico legale.

(foto archivio)