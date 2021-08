Nasce a Melilli una biblioteca multimediale a misura di bambino

Il Comune di Melilli si dota di una biblioteca multimediale a portata di bambino. Uno spazio dedicato ai più piccoli di Melilli, Villasmundo e Città Giardini, per formarsi e trascorrere le giornata all insegna della cultura e dell’innovazione .

Lo spazio sorge presso la vecchia chiesa di San Giovanni in via Gorizia a Melilli nei locali che erano destinati a autoparco e che subiranno una importante riqualificazione culturale. Duecentocinquanta metri quadrati dedicati all’apprendimento con sale lettura, libri, tablet, postazioni pc e area wi-fi.

“Un progetto - ha spiegato il Sindaco Giuseppe Carta - sul quale abbiamo stanziato duecentomila euro”. "Siamo orgogliosi di realizzare questa biblioteca multimediale con l’obiettivo di donare ai nostri ragazzi un centro di socializzazione e di cultura che possa aiutarli a crescere e prepararli alle sfide della vita”. “Una biblioteca che nasce - ha concluso il Sindaco - è un grande strumento di formazione per l’intera comunità civile”. “Il futuro è dei ragazzi e questo è un luogo indicativo di una città che vuole aprirsi ai giovani e che guarda al loro futuro”.