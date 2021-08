Modica, raccolta umido: situazione critica fino a martedì

A partire da martedi 10 agosto si normalizzerà il servizio di ritiro dell’umido per le utenze domestiche a Modica. E’ l’Assessore all’Ecologia Pietro Lorefice a rassicurare i cittadini modicani che negli ultimi giorni hanno lamentano il problema di raccolta umido presso le proprie abitazioni. “Tale problema – commenta Lorefice – non è imputabile ad una responsabilità del Comune di Modica ma della gestione del punto di raccolta di Ragusa che non riesce a garantirci le quote di conferimento pattuite. A causa di questa difformità siamo stati in pratica bloccati negli ultimi giorni e non abbiamo potuto smaltire regolarmente la frazione dell’umido. Nonostante ciò abbiamo continuato il ritiro dell’umido in tutte le attività del comparto food. Capisco, soprattutto in questo periodo, quanti problemi ciò possa causare ai miei concittadini che con le alte temperature sono costretti a sentire anche i cattivi odori dei rifiuti. Chiedo loro di stringere i denti, di limitare il più possibile il conferimento fino a martedi quando la situazione si normalizzerà”.