Finanziamenti dal Ministero dell'Interno per due scuole dell'Infanzia a Siracusa

Due progetti esecutivi per la realizzazione di altrettante scuole per l'infanzia sono stati ammessi a finanziamento nell'ambito di un avviso pubblico lanciato lo scorso marzo del ministero dell'Interno. Ne da' notizia il sindaco, Francesco Italia, che lunedi' 9 agosto) alle 10, assieme all'assessore alle Opere pubbliche e all'Istruzione, Pierpaolo Coppa, terra' una conferenza stampa nella sala Ferruzzo Romano dell'Area marina protetta del Plemmirio per illustrare i dettagli degli interventi. Le strutture saranno costruite a Cassibile e in contrada Carrozziere, su due aree di proprieta' comunale. Uno dei requisiti richiesti dall'avviso era, infatti, che le scuole dovessero sorgere in zone periferiche di capoluoghi di provincia.