Covid, galoppano i numeri dei contagi nel Ragusano: 1873 positivi e 2 morti

Sempre più preoccupanti i numeri dei contagi Covid nel Ragusano. Nel bollettino dell'Asp dell'8 agosto le persone positive al virus risultano 1.873 con un aumento di 77 casi rispetto al giorno precedente. Salgono anche i ricoveri in ospedale e, purtroppo, anche i morti. Due decessi nelle ultime 24 ore: un uomo di Santa Croce Camerina e una donna 82enne di Vittoria. Dei 1.873 positivi, 1789 sono in isolamento domiciliare, 58 ricoverati in ospedale, 10 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla e 16 nella Foresteria. Continuano a crescere i contagi a Vittoria, Ragusa, Modica, Comiso e Scicli. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 14 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 173 Comiso, 11 Giarratana, 49 Ispica, 174 Modica, 0 Monterosso, 113 Pozzallo, 292 Ragusa, 126 Santa Croce Camerina, 129 Scicli, 673 Vittoria.

Dall'inizio della pandemia i guariti sono 13.046 e i morti 285.