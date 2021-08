Con una giocata da un euro vince un milione a Floridia al 'Million Day'

La telefonata della Lottomatica è arrivata questa mattina per annunciare al titolare della rivendita di tabacchi che uno scommettitore, giocando un euro, ne ha vinto un milione. Il paese fortunato è Floridia ed il tagliando del Million Day è stato acquistato nella Rivendita numero 3 di Paolo Pappalardo in viale Vittorio Veneto, il complesso conosciuto come i "sotto portici". Il Million Day fortunato è stato venduto lo scorso 10 agosto, ma soltanto questa mattina si è appresa la notizia. Impossibile scovare il fortunato vincitore. "Qui ogni giorno entra tantissima gente - dice il titolare - ed è impossibile arrivare al vincitore. Spero che il possessore del tagliando da un milione di euro si ricordi di noi".

Aldo Falcone