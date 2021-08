Siracusa, quattro segnalati per uso di stupefacenti

Quattro soggetti sono stati segnalati dai carabinieri di Siracusa all’Autorità amministrativa in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Lo stupefacente- hashish e marijuana - in modiche quantità, è stato sottoposto a sequestro.

Il dispositivo messo in campo ha permesso di identificare e denunciare per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un soggetto straniero regolare sul territorio che circolava armato di bastone senza giustificato motivo.

Nel corso del servizio è stato rinvenuto un motociclo risultato provento di furto pochi giorni addietro, che è stato restituito al legittimo proprietario mentre il possessore del veicolo rubato un giovane incensurato floridiano è stato denunciato per ricettazione.