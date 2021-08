Acate, al lungomare di Macconi vigilia di Ferragosto con lo spettacolo de "I falsi d'autore"

Si annuncia già come un successo la serata con i “ Falsi d’autore” organizzata dall’amministrazione comunale di Acate per la vigilia di Ferragosto. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 22, nella piazzetta del lungomare di Macconi, con ingresso gratuito, attirerà sicuramente la folla delle grandi occasioni.

Il gruppo comico di Avola, composto da Paolo Guarino, Tiziana Cimone e Salvatore Spadafora, volti noti della trasmissione “Insieme” di Antenna Sicilia, con i loro simpatici sketch del Tg per “sordomuti” o le brillanti parodie delle più famose canzoni italiane, proporranno il meglio della loro produzione con un’esibizione divertente e dal ritmo incalzante.

Nella località balneare del Ragusano, dove le serate musicali con tanto di balli sono sempre gradite, qualcuno ricorda ancora la presenza di artisti noti come Fausto Leali e Patrick Samson. Ad Acate, invece, nel 1973, sempre a Ferragosto, I DiK DiK cantarono al campo sportivo.