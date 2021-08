Un pedone di 80 anni, Rosario Iacuzzi, è morto investito da un automobilista sulla statale 113, a Trabia (Palermo), mentre era in strada per buttare l'immondizia. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Iacuzzi è il padre di Salvatore, ex vicesindaco di Trabia. L'automobilista rischia l'accusa di omicidio stradale.