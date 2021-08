Rosolini, il coordinatore di Forza Italia dice sì all'adesione dell'ex vice sindaco

Il coordinatore provinciale di Forza Italia a Siracusa, Bruno Alicata, ha inviato una breve lettera all'ex vice sindaco di Rosolini, già assessore comunale, dopo la comunicazione di Corrado Roccasalvo di avere aderito al partito di Berlusconi. Il senatore Alicata scrive: "Abbiamo ricevuto in data odierna la cortese richiesta da parte di amici di Rosolini, da sempre impegnati in quel contesto politico, di aderire o, nel caso di qualcuno, tornare ad impegnarsi per Forza Italia. Non possiamo che rallegrarci per la voglia e la passione di spendersi per la causa comune, in un momento particolarmente delicato per la vita politica di quella comunità. La suddetta adesione a conferma della costante crescita del nostro partito nel territorio provinciale, nonché della costante carica attrattiva esercitata, quale caposaldo della coalizione di centro destra. Nei prossimi giorni, sarà nostra cura incontrare e ringraziare i nuovi amici per l’apprezzata volontà manifestata".

A volere interpretare le parole del senatore Alicata, Roccasalvo non sarebbe il solo ad aderire a Forza Italia a Rosolini, parlando di 'nuovi amici' nella lettera inviata all'ex vice sindaco.