Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Ustica, in località Tramontana. Ad essere coinvolta una vetturab dell'Usca dell'Asp di Palermo, con tre persone a bordo. Il conducente avrebbe perduto il controllo del veicolo sbattendo prima contro un mezzo in osta e finito la corsa contro un muro di contenimento. Uno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni.