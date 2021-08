Una nuova giornata di incendi in provincia di Palermo. Un canadair e due elicotteri insieme alle squadre di terra sono impegnate in incendi tra Vicari, Lercara Friddi e Roccapalumba, dove stanno bruciando ettari di vegetazione. Le fiamme sono divampate in contrada Ferre, in contrada Manganaro e a Colle Paradiso e stanno impegnando diverse squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile.