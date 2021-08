Elezioni a Pachino, i vertici di Db chiedono al Centro destra di puntare su Spiraglia sindaco

Nella sede di #Diventeràbellissima a Pachino, in vista delle ormai imminenti elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre, si è svolta una riunione convocata dal coordinatore locale Aldo Russo. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato il coordinatore provinciale, Carmelo Pisano e quello regionale, Gino Ioppolo, sindaco di Caltagirone, è stata approfonditamente analizzata la situazione politica a Pachino e, in particolare le favorevoli condizioni politiche che determinano il movimento del Presidente della Regione ad avanzare la candidatura a sindaco di Alfredo Spiraglia, imprenditore di formazione 'bocconiana' , conosciuto e apprezzato in città, si chiede la convergenza delle forze politiche di centrodestra, coalizione largamente maggioritaria a Pachino.

"La candidatura a sindaco di Spiraglia, sostenuta da numerose liste civiche e da un serio e concreto programma amministrativo per il rilancio, sul piano economico e sociale, di Pachino - dice il coordinatore provinciale di Db, Carmelo Pisano - è aperta al contributo delle forze politiche presenti e attive nella società pachinese. Vari e interessanti, infatti, gli spunti riguardanti la produzione IGP dell’assai noto pomodoro di Pachino, le potenzialità turistiche, quelle legate alla pesca e agli altri settori dell’economia cittadina".

Nel corso dell’interessante incontro, seppur brevemente, sono state pure esaminate le condizioni che portarono agli inizi del 2019 alla nomina della Commissione straordinaria. All’esito della riunione, i coordinatori provinciale, Pisano e regionale, Ioppolo si sono dichiarati soddisfatti della condizione organizzativa e della vivacità costruttiva dimostrate dal gruppo dirigente locale, impegnato nell’attività di allargamento della coalizione di liste a sostegno di Alfredo Spiraglia, finalizzata al coinvolgimento delle forze politiche di centrodestra e di settori sempre più larghi della società e della opinione pubblica pachinese.

(Nella foto Alfredo Spiraglia con Carmelo Pisano)