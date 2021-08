Covid in Sicilia, 1.229 nuovi casi e zero decessi: a Palermo 324 positivi

Sono 1.229 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 26.865 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 4,6% ieri era all'11%. L'isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero davanti al Lazio con 551 casi, meno della metà della Sicilia. La regione è 'maglia nera' anche nell'aumento degli attuali positivi, che sono 19.949, con altri 1.216 casi. I guariti sono 13 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano altre vittime e il totale dei decessi resta a 6.148. In Sicilia si registra anche il maggior numero di ricoverati, 684 pazienti, 30 in più rispetto al giorno precedente, e il più numero di presenze nelle terapie intensive: sono 77, sei in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo ha fatto registrare 324 nuovi positivi, Catania 129, Messina 225, Siracusa 65, Ragusa 72, Trapani 89, Caltanissetta 82, Agrigento 150, Enna 93.