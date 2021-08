Vacanze alle Isole Eolie per il vincitore del GF Vip con il compagno Stanzani

L'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani procede a gonfie vele. Il vincitore del Gf Vip ha deciso di prendersi una pausa dai social per veleggiare al largo con il ballerino. Ha scelto le Isole Eolie per l'estate 2021. "Sto staccando un po’ ma voglio comunque condividere con voi un po’ di questi giorni a zonzo per le Eolie.

I due si frequentano da maggio e sono più innamorati che mai. Dopo le prime uscite milanesi, immortalati dai paparazzi, da qualche tempo usciti allo scoperto per viversi il loro amore alla luce del sole. Nelle scorse settimane Zorzi aveva raggiunto il fidanzato in Puglia, dove era impegnato nel corpo di ballo di "Battiti Live" e avevano approfittato di ogni minuto libero per stare insieme.