Il 'caso Lucarelli', l'astuzia di Di Rosolini: invita la blogger a tornare in Sicilia

Tino Di Rosolini parla dalla Villetta Cultrera a Rosolini per mettere la parola fine alla polemica che si è aperta con Selvaggia Lucarelli per il soggiorno da incubo della giornalista a Noto, nella villa del candidato a sindaco di Rosolini. Chi si aspettava il sacro furore dell'ex presidente dell'Usl di Noto è rimasto deluso, perchè Di Rosolini ha utilizzato il suo savoir faire per cercare di ridimensionare il caso. Il medico ha invitato la giornalista blogger a rimanere in Sicilia, se non è ancora partita, accusandola di avere sollevato una polemica sterile e perdendo l'occasione per aprire un dibattito serio sui servizi che vanno potenziati nel sud est. Tino Di Rosolini chiede però le scuse di quanti hanno speculato su questa vicenda attraverso i social ed anche i giornali on line. Poi ha mostrato le cartelle di pagamento della Tari affermando di 'non avere debiti con il Comune di Noto' e di avere pagato la Tassa dei rifiuti per un importo di 800 euro. "Bastava che la Lucarelli me lo chiedesse e glielo avrei mostrato. Il fatto dei continui black out nella zona durante il soggiorno della Lucarelli, rientrano negli imprevisti delle temperature caldissime di questi giorni. Episodi che si sono verificati in tutta la zona. Non era il caso di sollevare polveroni, anche perchè si è così voluto mortificare i tanti sacrifici degli operatori turistici della zona".