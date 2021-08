Covid in Sicilia, 997 nuovi casi e un decesso: a Ragusa 174 positivi

Sono 997 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15.038 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 6,6% ieri era al 4,6%. L'isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c'è il Lazio con 703 contagi. Gli attuali positivi sono 19.717 con un decremento di altri 232 casi. I guariti sono 1.204. Gli ultimi decessi registrati sono 25, ma solo uno è stato registrato ieri, gli altri 24 sono 'recuperi' dei giorni precedenti. Il totale delle vittime è di 6.172 persone. Sul fronte ospedaliero sono adesso 701 i ricoverati, 17 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 80 i ricoverati, tre in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 148, Catania 161, Messina 18, Siracusa 114, Ragusa 174, Trapani 85, Caltanissetta 139, Agrigento 85, Enna 73.