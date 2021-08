Covid, Razza: "Il 90% delle terapie intensive occupate da non vaccinati"

"Oltre il 90% dei ricoveri in terapia intensiva sono di non vaccinati. Lo sforzo che io sto facendo in queste settimane è quello di far comprendere che non c'è antitesi tra il vaccino e la cura". ". Così a Sky TG24 Ruggero Razza, assessore alla Salute Regione Sicilia, ospite di 'Timeline'. "E' sbagliato, come tante volte leggiamo anche sui social network - aggiunge l'assessore - mettere l'uno contro l'altro le cure domiciliari o la diagnosi contro il vaccino. Il vaccino è uno strumento di prevenzione straordinario: sono convinto che andando incontro ai cittadini , e aumentando ancora di più il rapporto con i medici di medicina generale, potremo riuscire in questo obiettivo, tenuto conto che la Sicilia è la sesta Regione in Italia per il numero complessivo di dosi vaccinali che sono state inoculate". "Ritengo che il mese di settembre, e soprattutto la prossima settimana - sottolinea l'assessore - potrà verificarsi un ulteriore aumento dei contagi, ma sono ragionevolmente convinto che l'adesione alla campagna vaccinale, con alcune delle misure che si stanno adottando, farà registrare dei segnali positivi".