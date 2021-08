Uno spacciatore di sostanze stupefacenti di 29 anni è stato arrestato da personale delle Volanti della Questura di Catania, in viale Kennedy, vicino a un noto stabilimento balneare. Durante l'operazione la polizia ha sequestrato 580 grammi di hashish e 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, due radio ricetrasmittenti e materiale per confezionare 'dosi'. L'uomo, dopo l'arresto, è stato condotto in carcere.