Niente mascherine, chiuse tre sale scommesse a Catania

I titolari di tre centri scommesse sono stati sanzionati da agenti di polizia del Commissariato Librino di Catania perché i loro clienti non indossavano la mascherina il cui utilizzo è obbligatorio, in questo caso, anche per chi è in possesso del Green pass. Contestualmente è stata sospesa l'attività, con effetto immediato, per 5 giorni e i titolari e tutti i clienti privi di dispositivi di protezione sono stati sanzionati anche col pagamento della sanzione amministrativa di 400 euro ciascuno.