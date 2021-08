Palermo, balneazione vietata a Mondello ma mancano i cartelli

Divieto di balneazione nel mare di Mondello a Palermo, ma lungo la spiaggia non c'erano cartelli dei divieti e in tanti hanno fatto il bagno. Qualche segnalazione solo nel lido della Guardia di Finanza. Ieri il sindaco di Palermo Leoluca Orlando alla luce delle analisi dell'Asp ha emesso un'ordinanza di divieto di balneazione per la qualità dell'acqua dove erano presenti livelli di inquinamento molto alti. Il provvedimento riguarda le aree di mare da piazza Valdesi, le zone ad est e ad ovest del Club Lauria e gli scivoli a mare di via Colapesce. La chiusura sarà valida fino a quando nuovi campionamenti non verifichino la cessazione del pericolo. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale del Nopa. Oggi sono uscite due motovedette della Capitaneria e un gommone con a bordo i militari per cercare se vi fossero scarichi a mare abusivi. Sotto osservazione anche gli sbocchi a mare.