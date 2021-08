Il potere, il carisma e la grandezza di Gino Foti: era 'l'uomo del Jolly'

Scrivere di Gino Foti è come entrare dentro le pagine di un romanzo di Simenon. Del Simenon amato da Sciascia. Quello de Le Président, per intenderci; o del Le Bourgmestre de Furnes. Se Simenon avesse conosciuto Gino Foti, gli avrebbe certo dedicato pagine memorabili, addentrandosi, più di ogni giornalista, storico o politologo, in quella zona della politica che Gino Foti ha abitato naturaliter durante tutta la sua vita, dove il potere diviene sostanza immutabile, un motore immobile, perfetto e sempre attivo - entelechia, come direbbe un commentatore del testo di Aristotele: «essere compiuto, essere in atto» – eterno ed essenziale. Più di ogni altro politico siracusano, Gino Foti è stato il motore immobile della politica provinciale e regionale per decenni, ed ha incarnato una espressione del potere ritmata dalla vita, incontrastata, assoluta, intangibile, senza aggettivi. Anche quando i poteri forti emergenti in questi ultimi anni, nella oscura vicenda di una scalata al potere passata alle cronache come “Sistema Siracusa”, gli hanno sferrato un attacco subdolo ed esiziale credendo di destituirlo definitivamente, egli ne è uscito malconcio ma sostanzialmente intatto nel suo carisma, nella sua influenza e nella sua capacità di condizionare la realtà effettuale. Le scaturigini di questo potere risiedono in luoghi lontani, “separati” dal fluire degli accadimenti storici, eppure profondamente radicati in essi al punto da poter essere considerati, ormai, sostanza della “Storia” con la esse maiuscola. Negli anni in cui la Democrazia Cristiana imperava, dentro il partito-governo par excellence la corrente andreottiana, sempre minoritaria, rappresentava l’ago della bilancia nello scontro interno fra correnti, lobby e gruppi di potere. In quella palude insidiosa e fertilissima Andreotti procedeva senza timore, depositario di un potere che aveva il suo epicentro nel piccolo collegio elettorale di riferimento, ma che si estendeva, diramandosi in una ragnatela di uomini e strutture perfettamente integrati e funzionali, sino a raggiungere il sancta sanctorum del Vaticano, le impenetrabili stanze del Pentagono e del Cremlino e le lontane roccaforti medio-orientali. A Roma c’era Andreotti, a Palermo, c’era Salvo Lima, a Siracusa c’era Gino Foti: un triangolo perfetto che soltanto la morte – in due casi naturale, in uno per mano assassina – è riuscita scomporre. Non era soltanto la Democrazia Cristiana e legare Giulio Andreotti e Gino Foti. Entrambi, prima ancora di approdare al partito di Luigi Sturzo e di Alcide De Gasperi, hanno avuto un’«anima nera» aderendo, in modi e circostanze assai diverse - il primo al fascismo, il secondo al MSI - seguendo il flusso della storia con la capacità di saper usare informazioni e individui al momento giusto. Ne scrive Andreotti nel memorabile libro “Operazione Via Appia” (1998), romanzando una vicenda realmente accaduta che ha come protagonisti alcuni personaggi che, in momento particolare della storia del nostra paese, hanno dimostrato di possedere una particolare e raffinata intelligenza che ha consentito loro di manovrare delicati apparati delle istituzione e di modificare il corso della storia a proprio vantaggio grazie all’uso sapiente di informazioni e di conoscenze. Gino Foti ha governato per molti lustri la provincia di Siracusa in modo incontrastato con una lucidità e una determinazione impareggiabili, quando i suoi avversari politici si chiamavano Pippo Gianni, Santi Nicita, Nino Consiglio, Egidio Ortisi. A Siracusa Foti ha portato strumenti finanziari e legislativi fondamentali per lo sviluppo della città e del territorio., concependo l’azione politico-istituzionale su tempi medio-lunghi e secondo una strategia di sistema, mai arroccandosi ed appiattendosi alla quotidianità e alla mera gestione del contingente. Anche quando non rivestiva più alcuna carica politica e istituzionale, seduto a un tavolo del Jolly Hotel di corso Gelone, sino a ieri l’altro sua postazione privilegiata per osservare uomini e cose come la torre-biblioteca di Montaigne a Saint-Michel, dispensava sommessamente suggerimenti e consigli ai suoi amici ed adepti, continuando a “governare” da lontano, in silenzio, ma in modo non meno incisivo e determinato di quando sedeva sulla poltrona di primo cittadino di Siracusa, di parlamentare nazionale e di sottosegretario di Stato. Il figlio del panettiere di via Cavour cui non si addiceva per niente l’abito grigio e anonimo di bancario e che, molto probabilmente, non ha mai letto in vita sua una sola pagina dell’opera di Machiavelli, ha incarnato – forse come nessun altro in Sicilia – quel “Principe” teorizzato dal Segretario Fiorentino, metà «golpe» e metà «lione»: volpe per scansare le insidie e le trappole della vita, leone per atterrire i lupi che hanno più volte tentato di sbranarlo, sino a non molto tempo fa. Che eredità lascia Gino Foti a Siracusa, alla politica, alla società, a questo tempo? Senza dubbio la grandezza. Ma è una eredità, questa, della quale nessuno oggi è in grado di farsi carico.

Salvo Sequenzia

