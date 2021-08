Il terremoto del 2016 nel Centro Italia: si guarda alla ricostruzione

I territori del Centro Italia devastati dal terremoto del 2016 si preparano a celebrare il quinto anniversario della tragedia che, nel complesso, ha mietuto 303 vittime, 299 delle quali morte sotto le macerie la notte tra il 23 e il 24 agosto. Un conteggio cui poi si sono aggiunte altre 4 persone decedute nei messi successivi al disastro, per traumi riconducibili al sisma. Sono stati 388 i feriti, circa 41mila gli sfollati tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo: per molti di loro il ritorno a casa e' ancora lontano, altri pero' hanno iniziato a ripopolare il territorio, in un processo di ricostruzione che, dopo quattro anni di lungaggini, rinvii, rimpalli di responsabilita' Le celebrazioni di questa notte (soprattutto) e domani mattina saranno condizionate dalle restrizioni anti-Covid: ad Amatrice, paese del Reatino che con 239 vittime ha pagato il tributo di sangue piu' alto di tutto il Centro Italia, la tradizionale fiaccolata notturna verso il campanile provvisorio della chiesa di Sant'Agostino non si svolgera' proprio per scongiurare assembramenti e garantire il distanziamento sociale. Ed e' stato, inoltre, fissato a 600 il tetto dei partecipanti alla veglia notturna, che verra' celebrata dal vescovo della Diocesi di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, a partire dalle 2.30 di stanotte. Una veglia che arrivera' fino alle 3 e 36, orario in cui il borgo reatino e' stato raso al suolo dalla furia del terremoto, quando verranno letti uno a uno i nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi delle campane. Veglia notturna anche ad Accumoli, paese che fu epicentro del sisma, sotto le cui macerie persero la vita 11 persone. Le celebrazioni proseguiranno alle 11 di domani, 24 agosto, quando presso il campo sportivo 'Paride Tilesi' di Amatrice verra' celebrata la messa solenne in ricordo di tutte le vittime del sisma, alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, del commissario straordinario alla Ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, e di tutte le massime autorita' regionali, provinciali e locali. La commemorazione tornera' poi ad Accumoli, per l'ultima celebrazione eucaristica (ore 16), al termine della quale verra' la lapide commemorativa con i nomi di tutte le 11 vittime del borgo, omaggio donato alla comunita' reatina dall'associazione 'Arditi Sentieri di Lariano' che verra' installato nella frazione di Illica, andata quasi completamente distrutta durante il terremoto. "Dopo una fase di decollo e avviamento davvero complicata, pare che ora la ricostruzione post-sisma sia definitivamente partita - ha commentato alla vigilia dell'anniversario del sisma del 2016 il vicesindaco facente funzione di Amatrice, Massimo Bufacchi - ora stiamo seguendo la rotta giusta, credo che entro il 2025 Amatrice sara' completamente ricostruita, anche se non sara' mai piu' quella di prima".