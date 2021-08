Comiso in lacrime per Claudia, il papà:"Speravo di portarla all'altare"

Si sono svolti oggi nella basilica di Maria SS. Annunziata a Comiso i funerali di Claudia Cassibba, la 21enne studentessa di Medicina e chirurgia all’università Kore di Enna morta nell’incidente stradale di giovedì scorso lungo la strada statale 117 che collega Gela a Enna.

Il rito funebre è stato celebrato dal parroco, don Gino Alessi: ha concelebrato il cappellano dei carabinieri della Sicilia orientale, don Rosario Scibilia. Era presente anche don Angelo Strada.

Il padre di Claudia, Alessandro Cassibba, è un appuntato dei carabinieri in servizio alla stazione dei carabinieri di Chiaramonte Gulfi. Al rito funebre hanno presenziato il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gabriele Gainelli, il comandante della compagnia di Vittoria, Capitano Giancarlo Pallotta, il vicecomandante, tenente D’Agostino, i comandantì delle stazioni di Comiso e Chiaramonte Gulfi, marescialli Di Giorgo e Sciuto. All’uscito, la bara bianca è stato salutato da tutti i militari dell’Arma, mentre dei palloncini bianchi si levavano verso il cielo.

Era presente anche il sindaco, Maria Rita Schembari, con alcuni assessori e il vessillo del comune. Presenti anche il deputato regionale Giorgio Assenza, la preside del liceo Carducci, Maria Giovanna Lauretta ed alcuni docenti della scuola, amici e compagni.

Claudia Cassibba aveva frequentato il liceo classico, conseguendo la maturità nel 2019. La sindaco Schembari era stata sua docente e, dopo l’elezione, aveva continuato il suo percorso scolastico solo per quella classe, la quinta B, che aveva voluto accompagnare fino agli esami. Esami che Claudia aveva superato brillantemente prima di intraprendere il nuovo corso di studi universitari. Sognava di diventare un medico, tanto più in questi tempi di pandemia. Il suo sogno si è spezzato su un lembo d’asfalto, lungo la strada che conduceva verso la sede universitaria.

Nell’omelia il sacerdote ha ricordato la frase della lettera ai Romani. “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?” spiegando che non si può comprendere il dolore, senza comprendere la grandezza dell’amore di Cristo, che noi per ora non possiamo comprendere interamente. Ha poi commentato il Vangelo invitando a custodirei ricordi più belli di Claudia e quanto lei ha vissuto nella sua breve esistenza.

A conclusione della celebrazione, due brevi messaggi dello zio di Claudia, medico, che ha ricordato i momenti della scoperta della gravidanza e la nascita della piccola, cresciuta con amore dalla sua famiglia. Poi anche il padre, con la voce rotta dal pianto, ha ricordato gli anni della nascita, che egli aveva dovuto vivere lontano da lei, concludendo: “Avrei voluto portarti all’altare e non qui”.

Tra i giovani compagni circola in queste ore una foto del suo ultimo anno di liceo. Gli studenti sono sulla scalinata della scuola insieme alla docente d’iItaliano e Latino, il sindaco Schembari. Tutti indossano una maglietta bianca con la scritta “Ut venit, sic narratur”, con una traduzione dal siciliano al latino del celebre detto popolare . Accanto all’immagine di Claudia è stato disegnato un cuoricino rosso.