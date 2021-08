Carabinieri, comandante Tamborrino da Siracusa a Roma

Il comandante interregionale carabinieri "Culqualber", Gianfranco Cavallo, ha rivolto un saluto di commiato nella caserma Bonsignore a Messina ai comandanti provinciali di Sicilia e Calabria e a quelli dei reparti operativi dei due capoluoghi di Regione che andranno a ricoprire prestigiosi incarichi. Presenti Arturo Guarino comandante Provinciale di Palermo che è stato trasferito al comando generale dell'Arma dei carabinieri, come capo servizio controllo e validazione; Lorenzo Sabatino, comandante provinciale di Messina, trasferito alla divisione unità specializzate di Roma, come capo di Stato Maggiore; Giovanni Tamborino, comandante provinciale di Siracusa, trasferito al comando delle scuole di Roma, quale capo Ufficio Personale; Baldassare Daidone, comandante provinciale di Caltanissetta, trasferito al Comando Interregionale "Pastrengo", come Capo di Stato Maggiore; Gianluca Vitagliano, comandante provinciale di Trapani, trasferito al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale vice capo servizio controllo e validazione; Saverio Lombardi, comandante provinciale di Enna, trasferito al comando legione "Puglia", quale capo ufficio personale; Piero Sutera, comandante provinciale di Cosenza, trasferito al reparto carabinieri Presidenza della Repubblica come comandante; Giovanni Capone, comandante del Gruppo di Locri (RC), trasferito alla 2ª brigata mobile carabinieri; Mauro Carrozzo, comandante del reparto operativo di Palermo, trasferito al comando provinciale carabinieri di Trieste, come comandante; Giuseppe Carubia, comandante del reparto operativo di Catanzaro, trasferito al comando provinciale carabinieri di Cuneo, come comandante.