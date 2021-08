Immigrazione, Nino Minardo (Lega): gli sbarchi irregolari grave danno per la Sicilia

"La cronaca di questi ultimi giorni così come quella di tutta l’estate è impietosa: il fenomeno degli sbarchi irregolari e le sue conseguenze hanno segnato in maniera negativa la Sicilia". Lo afferma in una nota il segretario regionale della Lega, Nino Minardo. "Migliaia di persone - continua Minardo - giunte a Lampedusa e sulle coste siciliane senza controllo, senza che abbiano funzionato gli accordi, o sarebbe meglio definirli “pseudo accordi”, con alcune nazioni nordafricane. Leggo di recente di altre decine di minorenni positivi al covid o sottoposti a restrizioni sanitarie che fuggono tranquillamente dai centri di accoglienza, ricordo l’incendio doloso fatto scoppiare dai migranti a Pozzallo lo scorso 18 luglio e per cui non mi risulta che ad oggi qualcuno sia stato punito, raccolgo ogni giorno le lamentele e la rabbia dei siciliani onesti che già non ne potevano più degli sbarchi dei clandestini negli anni passati e che adesso li vedono continuare anche in tempi di pandemia, limitazioni, crisi economica. E’ davanti agli occhi di tutti il fatto che per due sole estati abbiamo avuto un deciso, convincente ed inequivocabile contenimento di questo fenomeno, mi riferisco a quelle del 2018 e del 2019 quando il ministro dell’Interno era Matteo Salvini. A questo punto non è nemmeno un problema di semplificazione o di semplicistico dualismo con l’attuale titolare del Viminale: i numeri parlano e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Il ministro Lamorgese ha fallito e il problema è assolutamente irrisolto mentre l’allora ministro Salvini aveva la situazione sotto controllo. Bisogna dirlo con chiarezza e senza remore. Se partiamo dal presupposto che NON è tollerabile continuare ad essere l’approdo di quasi tutti quelli che lasciano l’Africa e il Medio Oriente, criminali compresi, per raggiungere l’Europa, dobbiamo farci sentire una volta per tutte a Bruxelles ma anche dare un nuovo esempio di intransigenza, coraggio e convinzione nel fermare o almeno contenere gli sbarchi".