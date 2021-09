Palermo, ricordati i 120 anni della Camera del Lavoro: scoperte targhe commemorative

Il 1° settembre del 1901 veniva fondata la Cgil di Palermo. Oggi il sindacato ha celebrato i 120 anni di vita con la collocazione di due targhe la prima nella sede storica di via Montevergini e la seconda in via Meli, 5, dove la Cgil Palermo ha messo le sue radici dal 1980.

na giornata di riflessione e di festa, sul ruolo svolto dalla Cgil in questi 120 anni in difesa del diritto dei lavoratori e per l'allargamento della loro rappresentanza. Grande la partecipazione del mondo sindacale e associativo ai due momenti, culminati con la scopertura delle due incisioni, una delle quali, quella collocata all'ingresso della Cgil Palermo, riporta un brano tratto dal giornale “La Battaglia” del 1 settembre 1901: “Passano i lavoratori dalle larghe spalle e dalle braccia possenti: sono i creatori della nostra civiltà, sono gli artefici oscuri di ogni opera più grande...sono gli eroi senza nome, sono le vittime della sofferenza quotidiana, sono coloro che hanno innalzato le nostre case, che hanno fatto i nostri abiti, che incessantemente lavorano per trasformare la materia bruta...e mancano spesso di tutto, e hanno sofferto ogni dolore, ogni miseria, ogni umiliazione. Sono gli eroi senza nome”.

La prima targa è stata inaugurata in viale Montevergini, nei locali concessi al sindacato il 1° settembre del 1901 dal Comune di Palermo. La seconda in via Meli,5, sede della Cgil dal 1980. Assieme ai segretari Cgil Palermo e Cgil Sicilia Mario Ridulfo e Alfio Mannino erano presenti sei ex segretari generali della Cgil Palermo, Luigi Colombo, Italo Tripi, Emilio Miceli, attuale segretario confederale Cgil nazionale, Franco Cantafia, Maurizio Calá, Enzo Campo.

“Festeggiare i 120 anni della Cgil significa celebrare un pezzo importante della storia di Palermo e del nostro paese – ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - Ma, in questi tempi difficili, segnati dall'emergenza sanitaria, il compleanno è anche occasione di confronto per analizzare i temi del lavoro e dunque della coesione sociale, perché difendere il lavoro significa tutelare i valori e il benessere di una comunità. Rispetto dei diritti, libertà, uguaglianza sociale e lotta alle mafie sono stati e continuano ad essere, ancora oggi, i cardini dell'impegno della Cgil. Che, in anni bui, ha visto cadere un gran numero di sindacalisti sotto i colpi mortali del potere affaristico-crimininale-mafioso. Una strage che non dobbiamo dimenticare. Queste celebrazioni sono anche per queste vittime, per ricordarne il sacrificio e onorarne la memoria".

“A centovent’anni di distanza le ragioni che portarono alla costituzione della camera del lavoro di Palermo sono più che mai valide perché il lavoro – spiega il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo - soprattutto in questi ultimi anni, sotto i colpi della globalizzazione neoliberista è stato svalorizzato e sacrificato alle logiche del mercato e perché ancora oggi, coloro i quali per vivere ogni mattina devono andare a lavorare, hanno l’interesse a stare assieme contro un capitalismo finanziario amorale, che sull’altare del profitto ad ogni costo è pronto a sacrificare, a delocalizzare, fino a serrare i luoghi di lavoro per creare altrove le nuove fabbriche della precarietà e dell’ingiustizia, mettendo i lavoratori uno contro gli altri. La Camera del Lavoro di Palermo e la Cgil palermitana, come da centovent’anni sono state, e saranno sempre centro di elaborazione e di iniziativa per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, di iniziativa e di avanzamento sociale per lo sviluppo e di lotta contro tutte le mafie, per il futuro dei giovani palermitani”.