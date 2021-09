Pachino, domani conferenza stampa Petralito-Spiraglia

Nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo domani, venerdì 3 settembre 2021, alle ore 10,30, presso la sede di CambiaMenti di via Magenta, 134 verrà presentata l’intesa programmatica per il futuro di Pachino.

Carmela Petralito e Alfredo Spiraglia, con le rappresentanze di tutte le liste della coalizione, illustreranno le motivazioni che hanno portato alla naturale formazione di una coalizione in grado di presentarsi in maniera coesa e trasparente agli elettori pachinesi, fondata su un programma unitario e condiviso che potrà garantire la ripartenza di Pachino.