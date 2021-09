Surfista in difficoltà per il forte vento: soccorso al Plemmirio a Siracusa

Oggi pomeriggio la sala operativa della Guardia Costiera di Siracusa ha ricevuto una segnalazione riguardante un surfista in difficolta nello specchio acqueo antistante Capo Murro di Porco – Area Marina Protetta del Plemmirio. Il personale di turno in sala operativa ha immediatamente disposto l’invio in zona della dipendente motovedetta Guardia Costiera CP 323.

Giunti sul posto, gli uomini della motovedetta hanno individuato il surfista in evidente stato di difficoltà a causa delle forti raffiche di vento e lo hanno recuperato a bordo insieme alla tavola da windsurf.

Il soggetto non ha avuto necessità di assistenza medica e successivamente è stato condotto presso gli uffici della Sezione Mezzi Navali della Capitaneria per gli adempimenti di rito.