Stalker e incendiario di Palermo preso a Siracusa per atti persecutori

I Carabinieri della Stazione di Siracusa-Ortigia, hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori un palermitano di 37 anni, che, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale con la sua ex fidanzata, continuava a vessarla.

La ragazza aveva interrotto il rapporto dopo essere stata oggetto di ripetute percosse e minacce da parte dell’uomo, che però non aveva smesso di perseguitarla. La poveretta, che ormai viveva in una triste condizione di ansia e paura, complici anche i numerosi fatti di cronaca riguardanti femminicidi ad opera di ex fidanzati, ha però trovato il coraggio di denunciare, nelle scorse settimane, il suo ex fidanzato. Un passaggio importante, perché sovente le vittime di queste situazioni, per paura o per vergogna, non trovano la forza di rivolgersi ai Carabinieri, che invece una volta attivati sono sempre nelle condizioni di fornire delle risposte convincenti.

Come in questo caso, in cui l’uomo, malgrado le denunce, non ha desistito mostrando un atteggiamento via via più aggressivo fino a raggiungere il culmine nei giorni passati. La notte precedente all’arresto lo stalker ha incendiato il motorino del padre della ex fidanzata, colpevole ai suoi occhi di aver difeso la figlia dalle pressanti richieste di ripristinare la relazione sentimentale, ed il giorno successivo si è presentato sotto casa della donna. Questa volta però, la ragazza ha allertato i Carabinieri, che tempestivamente intervenuti hanno fermato ed arrestato lo stalker mentre cercava di entrare nell’abitazione della vittima.

L’arrestato, vista la sua elevata pericolosità, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Cavadonna”.