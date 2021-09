Mafie, procuratrice Ue a Palermo: "Necessaria collaborazione tra Stati"

"Dal 4 giugno abbiamo registrato più di 1.700 casi criminali rientranti nella nostra competenza e abbiamo avviato 300 indagini per una danno stimato all'Ue di circa quattro miliardi di euro. Abbiamo inoltre confiscato più di dieci milioni di euro perché provento di attività criminali e indagato su frodi. Riteniamo che ogni anno vengano persi più di cinquanta miliardi di euro nel bilancio dell'Ue per questo tipo di frodi". Sono i numeri forniti dalla prima procuratrice capo dell'Ue, Laura Codruta Kovesi, a Palermo, dove si è aperta la seconda conferenza organizzata nell'ambito della Rete operativa antimafia (@ON) su 'Il contrasto alle organizzazioni criminali di alto livello e "mafia-style - Sfide per le forze di polizia e le autorità giudiziarie". "Per contrastare le frodi nazionali dobbiamo incrociare i percorsi insieme con una strategia a livello europeo sono loro il nostro obiettivo - ha detto -. Un approccio nazionale non ha più nessun senso. Devono essere rafforzati forti relazioni con tutti i corpi investigativi. Vogliamo stabilire un rapporto stretto con tutte le procure degli stati membri per creare un coordinamento efficace delle indagini. Questo stretto rapporto apre scenari senza precedenti sul riciclaggio di denaro sporco e le frodi transnazionali. Noi come procura europea vogliamo lavorare a stretto contatto con gli Stati membri avendo accesso dei registri degli stati membri. Abbiamo anche la possibilità di fare procedimenti transnazionali. In un caso abbiamo eseguito confische in cinque stati membri".

"Per contrastare efficacemente le mafie è necessario organizzare tutte le informazioni in un grande armadio digitale che possa essere condiviso da tutti i Paesi dell'Europa. Se il sistema criminale comunica con immediatezza, forze di polizia e organi giudiziari devono fare le stesso. La sicurezza del mondo intero dipende dalla capacità della magistratura e delle forze di polizia di condividere le conoscenze". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho intervenendo, a Palermo, alla seconda conferenza organizzata nell'ambito della Rete operativa antimafia (@ON). "Il crimine organizzato si proietta oltre i confini del proprio paese d'origine, costituisce galassie di società di capitali in quei paesi che hanno un basso livello di contrasto al crimine - ha aggiunto - Le forze di polizia devono condividere tempestivamente le informazioni con gli altri paesi superando rigidi formalismi e arrivando a una condivisione effettiva". "Giovanni Falcone per primo ha sollevato il problema della comunicazione tra le procure e le forze di polizia - ha detto il procuratore - Devono muoversi sullo stesso canale, con lo stesso impegno e operatività condivisa. Oggi è sempre più necessario occuparsi dei paradisi normativi e non solo di quelli fiscali. Le mafie e il crimine organizzato transnazionale utilizzano sistemi sempre più raffinati per infiltrarsi nelle economie e sfuggire ai controlli, riducendo spazi di mercato libero e occupazione. Un contrasto alla criminalità organizzata senza forme di collaborazione tra le forze di polizia e gli organi giudiziari di diversi Paesi è impossibile. La disarmonia dei sistemi normativi è fonte di gravissime anomalie operative che favoriscono la criminalità organizzata".