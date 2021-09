Per un isolano di Lipari con Covid era stato richiesto il trasferimento con l'elisoccorso a Messina ma il paziente di 72 anni lo ha rifiutato. E sotto protezione è stato accompagnato nella sua abitazione dove sarà curato per polmonite da virus e per la quarantena. Avviata indagine sui contatti. Del caso sono stati informati il sindaco Marco Giorgianni e i carabinieri.