Vaccini, consegnati in Sicilia 138.700 dosi di 'Moderna'

Sono 137.800 le ultime forniture di vaccini anti-Covid Moderna consegnate in Sicilia da Sda, il corriere espresso del gruppo Poste Italiane. I vaccini sono stati recapitati in queste ore nei centri di Giarre (31.000), Milazzo (17.300), Enna (4.600), Palermo (34.000 dosi), Erice (11.800), Siracusa (11.000), Ragusa (8.800), Agrigento (12.000) e Caltanissetta (7.300). Nè da notizia in una nota Poste Italiane che ricorda come in in Sicilia sia possibile prenotare l'appuntamento per l'inoculazione del vaccino attraverso i canali messi a disposizione da Poste: piattaforma web all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; call center dedicato al numero verde 800.009.966; via Sms al numero 339.9903947; la rete degli sportelli Atm Postamat; attraverso i portalettere in servizio per il recapito sull'Isola.