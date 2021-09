Il vino si studierà a scuola: progetto pilota in Sicilia, Piemonte ed Emilia Romagna

Il vino diventa materia di studio a scuola. E parte dalle “Donne del Vino” l’innovativo progetto che dall’anno scolastico in avvio porterà il mondo e la tradizione della viticoltura italiana nel piano formativo (POF) di alcuni istituti alberghieri e turistici di tre regioni pilota italiane: Sicilia, Piemonte ed Emilia Romagna.

L’annuncio è stato dato alla ViniMilo 2021 per voce di Roberta Urso, Delegata per la Sicilia delle Donne del Vino, associazione nazionale che, nata nel 1988, riunisce un migliaio di tesserate fra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste esperte del settore con l’obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione della donna nel settore vitivinicolo. In Sicilia il progetto riguarderà gli istituti di Randazzo (Istituto Enrico Medi), Erice (Ist. Ignazio Florio) e Bisacquino (Ist. Di Vincenti).

(Foto Melamedia)