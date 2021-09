Lega Sicilia, riunione provinciale nell'Ennese: inaugurata la sede del Carroccio a Troina

"La Lega Sicilia nell'Ennese è sempre più presente, pronta ad accogliere le istanze dei cittadini e in grado di rispondere ad esse". Lo afferma in una nota il segretario regionale, Nino Minardo. "Lo testimonia anche l'intensa giornata di oggi - afferma Minardo - con l'inaugurazione della nuova sede a Troina con il coordinatore cittadino Salvatore Linguanti, il coordinatore provinciale Michele Schillaci e il responsabile provinciale Giuseppe Savoca; successivamente si è svolta una riunione con tutti i vertici provinciali della Lega in cui si è preso atto dell'ottimo lavoro svolto finora e di una serie di progetti già avviati per il territorio e che troveranno immediata sponda politica nel partito a tutti i livelli istituzionali".