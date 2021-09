Noto, sfida a 2 alle Comunali: la corazzata Figura con 7 liste civiche: 5 per Tiralongo

Un esercito di candidati, 112, 7 coalizioni per sostenere Corrado Figura a sindaco di Noto. Figura dovrà vedersela con il candidato del centro sinistra, Aldo Tiralongo. Si tratta di amministrative che si chiuderanno al primo turno. Vince chi raccoglierà una preferenza in più. I due aspiranti sindaci hanno nominato gli assessori. Figura ha deciso che il suo vice, sarà Salvatore Veneziano, indicando nella squadra anche Massimo Prado e Adriana Della Luna. Tiralongo ha nominato assessori,Gianluca Rossi, Concettina Raudino e Sesto Avolio.

Corrado Figura per le amministrative del 10 e 11 ottobre ha deciso di correre con le civiche, mentre il suo avversario ha messo dentro dall'Udc, a Forza Italia ed il Partito democratico, manca solo il M5s per completare la 'macedonia'.

" Abbiamo presentato le nostre liste (sette) ed abbiamo un totale di 112 candidati che chiedono il Vostro consenso per rappresentare la città in Consiglio comunale - dice Figura - Abbiamo anche depositato il programma elettorale che è consultabile attraverso il sito www.corradofigurasindaco.com, programma che sul frontespizio porta una frase di Alcide De Gasperi: “Politica, vuol dire realizzare”. Buon lavoro a tutti i candidati, in bocca al lupo a tutti noi"