Palermo, a Villa Filippina si presenta "Salis e l'Equilibrio dei Regni" di Daniela Morelli

"Salis e l'Equilibrio dei Regni" della scrittrice Daniela Morelli (Edizioni Piuma) approda alla rassegna "Una marina di libri" a Palermo. L'autrice sarà sul palco con l’attrice e direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi, che leggerà l'incipit del libro, Sabato 18 settembre alle ore 17.00 a Villa Filippina, a Palermo. Per assistere alla presentazione bisogna prenotare i biglietti per entrare all'interno del Parco della Villa.

Formata alla Scuola d’Arte Drammatica Piccolo Teatro di Milano (1972/74) Daniela Morelli è attrice, sceneggiatrice e scrittrice. I suoi testi sono stati rappresentati in Italia, Londra e New York. Sceneggiati radiofonici e serie tv prodotti da RSI e Rai. Librettista di opera, vince con la regista Santambrogio il terzo premio Dimitri Mitropolus 2003 per Sogno di una notte di mezza estate; con Il bambino di Itaca, tratto dall’omonimo romanzo, il terzo premio Siae 2018, con la stessa opera è finalista al premio internazionale Yamawards 2020.

Giornalista pubblicista per i femminili Mondadori, approda alla narrativa per ragazzi nel 2008. I suoi romanzi storici sono pubblicati in Junior Oscar, Vortici Piemme e Giunti. Premio Castello 2010 per I ragazzi delle barricate. Terzo premio Minerva 2012 per La porta della libertà. Premio Andersen 2016 con Paolo d’Altan e Laura Rota per Salis, eroina di un mondo distopico, miglior progetto multimediale.

Ama le commistioni di genere e discipline.