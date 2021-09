"Non siamo la spazzatura di Rosolini", a Commaldo la protesta dei residenti

"Questa borgata non è la spazzatura di Rosolini, questa indecenza non è più sopportabile". A lanciare l'allarme rifiuti a Commaldo Superiore, una dette tante periferie di Rosolini, è l'imprenditore Vincenzo Liuzzo, designato dal candidato a sindaco Giovanni Spadola, tra gli assessori della sua squadra. Una discarica a cielo aperto si è formata davanti la delegazione municipale ( edificio chiuso al pubblico ed in stato di degrado) e gli autocompattatori del servizio di raccolta da una settimana non ritirano l'immondizia nella borgata. "Mi rendo conto che tutta la Sicilia è in emergenza rifiuti - dice Liuzzo - Le discariche sono sature e non c'è dove scaricare la spazzatura. Ma quì la situazione è diversa. Ci sono furgoni e camion che vengono a scaricare a Commaldo Superiore. Lasciano di tutto e di più e poi fuggono come ladri. Si tratta di veri e propri raid che vengono portati a termine pure nelle contrade Pernici e Ritellini - Favarotta. Bisogna installare nella zona tre telecamere, magari alimentate con pannelli solari per mettere la parola fine a questo scempio. Sulla raccolta della spazzatura - conclude Liuzzo - aspettiamo l'insediamento della nuova amministrazione per realizzare l'isola ecologica, i vecchi cassonetti non vanno bene e sono soltanto la pessima scelta delle precedenti amministrazioni. Anche nelle borgate la spazzatura va differenziata ed ogni cittadino deve avere la sua tessera magnetica per il conferimento".