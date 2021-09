Il giovane papà morto per il coronavirus: domani a Priolo i funerali

Verranno celebrati domani alle 11 a Priolo i funerali di Cristian Contavalle, il papà di 32 anni, morto per gli effetti del covid 19. Il rito funebre si terrà nella chiesa Dell'Immacolata Concezione.

Contavalle era originario di Catania, ma abitava con la moglie ed i suoi tre figli a Priolo. Secondo quanto si apprende, l'uomo non era vaccinato contro il coronavirus, ma non per suo volere, ma per motivi burocratici. Così raccontano i suoi familiari. L'uomo era sanissimo e non aveva alcuna patologia. Il covid è stato più potente della sua forza di vivere, tant'è che se l'è portato via. Grande commozione nella cittadina industriale, soprattutto per i figli della vittima, ancora n tenera età. La bimba più piccola ha soltanto un anno.