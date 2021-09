Lacrime a Priolo per il giovane papà ucciso dal coronavirus

Sono stati celebrati questa mattina a Priolo i funerali di Cristian Contavalle, il papà di 32 anni, morto per gli effetti del coronavirus. Tanto dolore e rabbia per una scomparsa assurda ed improvvisa.

Cristian non era un no vax e scoppiava in salute. Non si era potuto vaccinare per motivi burocratici. Il virus, però, non gli ha dato scampo. E dopo il ricovero in ospedale, è arrivato il decesso. Disperazione da parte dell'intera famiglia, della moglie e dei suoi tre figli. La più piccola è una bimba di un anno e non sà che il suo papà non c'è più. Tante le testimonianze d'affetto da parte dei priolesi che idealmente hanno abbracciato la famiglia di Cristian. I colleghi del suocero, operatori ecologici in servizio a Priolo, alla fine del rito funebre, hanno portato il feretro a spalla.