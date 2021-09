E' stato travolto da un'auto ed è morto un ciclista, A.B., 33 anni, che percorreva, poco dopo la mezzanotte, la strada provinciale Pozzallo-Marza. Il conducente della vettura investitrice non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Inutile l'intervento di un'ambulanza del 118. In corso indagini dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente mortale.

(FOTO: Franco Assenza)