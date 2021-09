E' ai domiciliari ma va a casa della ex e la minaccia: arrestato a Siracusa

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Siracusa nel corso del servizio notturno hanno arrestato un 45enne per evasione dai domiciliari.

L’uomo, benché agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex moglie, si è recato sotto l’abitazione della donna per minacciarla. La chiamata al 112 ha permesso ai Carabinieri un tempestivo intervento e l’arresto dell’uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato risottoposto ai domiciliari in attesa dell’aggravamento della misura.