Riunione operativa in Prefettura a Siracusa per la prima tappa del Giro di Sicilia: partirà da Avola

Siracusa, si è tenuta in Prefettura a Siracusa, una riunione di coordinamento delle Forze di polizia, presieduta dal Prefetto Giusi Scaduto, dedicata, tra l’altro, all’esame dei profili di sicurezza connessi allo svolgimento della Iª tappa del “Giro di Sicilia”, che prenderà il via da Avola il prossimo 28 settembre.

Nel corso della riunione che, oltre alla presenza del Questore e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, è stata allargata alla partecipazione dei Sindaci di Avola e Noto, del Commissario Straordinario del Comune di Rosolini, del Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Siracusa, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del delegato di RCS Sport, organizzatore dell’evento, sono state concordate le misure da adottare, alla partenza e nel corso del tragitto, per assicurare lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

A tal fine, oltre al consueto contributo delle Forze di polizia territoriali, ivi compresa la Polizia Stradale che assicurerà la scorta alla carovana ciclistica, è stata condivisa, con gli amministratori locali dei Comuni interessati dalla gara, la necessità di un supporto delle Polizie Locali e dei volontari che presidino, in particolare, gli incroci a tutela della incolumità di appassionati e corridori.

In occasione della competizione, autorizzata dalla Regione Siciliana e per la quale il Prefetto di Siracusa adotterà apposito provvedimento di chiusura al traffico delle arterie di questa provincia interessate dal passaggio dei ciclisti, gli organizzatori si faranno carico di predisporre specifica pianificazione di sicurezza, sia sotto il profilo sanitario che per gli aspetti inerenti la safety e la security.