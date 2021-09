Comunali, Tar conferma esclusione lista 'Sicilia Futura' ad Alcamo

La prima sezione del Tar Sicilia ha confermato l'esclusione della lista Sicilia futura dalle elezioni amministrative di Alcamo del prossimo 10 e 11 ottobre mentre riammette una singola candidata della lista civica Abc. Il tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso che era stato presentato dai rappresentanti di lista e dal rappresentante del movimento politico di Sicilia Futura all'esclusione dalla competizione stabilita dalla prima sottocommissione elettorale circondariale. Esclusione basata essenzialmente sul fatto che il simbolo presentato era difforme da quello rappresentato all'Ars, e quindi andava fatta la raccolta firme per il deposito della lista. A questo punto la candidata sindaco Giusy Bosco si ritrova con una lista a sostegno in meno, rimanendo affiancata da Pd e Udc. Torna il lizza la candidata di Abc Veruschka Villanti, che era stata esclusa per una carenza di documentazione, e dunque la lista può contare su 21 candidati. Era stata contestata la mancata chiarezza sulla compilazione dell'istanza mentre il Tar ha ritenuto esaustivo il procedimento e valida anche l'integrazione fatta tramite posta elettronica certificata.