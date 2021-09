Siracusa, pure ai domiciliari perseguita la sua ex: lo portano in carcere

Un siracusano 45enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex moglie, è stato arrestato e associato alla casa circondariale Cavadonna perché, nonostante la misura cautelare, continuava a minacciare la donna.

La scorsa settimana lo stalker era evaso dai domiciliari e si era recato sotto l’abitazione della vittima venendo rintracciato dai Carabinieri e collocato nuovamente ai domiciliari.

Per i citati fatti, la Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto la custodia in carcere.