Modica, centro storico "ostaggio" di motocicli rumorosi: servono controlli

Non sono bastati i 18 sequestri di ciclomotori smarmittati eseguiti un paio di settimane fa dalla Polizia locale di Modica per fare desistere il fastidioso manipolo di centauri che, nei fine settimana, scelgono le strade del centro per le loro rumorose evoluzioni. Il sabato sera, in particolare, questi ragazzini in sella ai loro scooter “truccati” invadono il Corso Umberto, la via Vittorio Veneto, il viale Medaglie d’oro per mettere in mostra tutto il repertorio di rumori molesti offendendo I timpani di chi ha voglia di passeggiare, di mangiare una pizza all’aperto, di sorseggiare un drink. Si muovono a sciami, come calabroni impazziti, sorpassando a destra e a sinistra, marciando a zig zag, mettendo in pericolo la loro incolumità e quella degli altri. E’ necessario usare le maniere forti, mettere in campo le forze dell’ordine per stroncare queste pessime abitudini di un gruppo di irresponsabili ragazzini che usano i loro scooter come vere e proprie armi di disturbo alla quiete pubblica e alla vivibilità del centro storico di Modica.