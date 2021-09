Inquinamento ad Augusta, incontro pubblico di 'Stop veleni' on line

A seguito dei recenti fenomeni di disturbo olfattivo registrati in area urbana, maggiormente percepiti in territorio di Augusta ma non solo; in attesa di conoscere gli esiti delle indagini all’uopo condotte da ARPA Sicilia; il Comitato Stop Veleni nella giornata di Venerdì 1 ottobre alle 15 promuoverà un incontro pubblico su piattaforma digitale sul tema “Emissioni odorigene di natura industriale, App NOSE – lo stato dell’arte” sarà esteso ai funzionari ARPA, ai componenti del CNR oltre che naturalmente ai Sindaci dei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Floridia e Solarino.

I cittadini non possono certamente conoscere da quali fonti emissive promanino le puzze nauseabonde che inficiano la loro quotidianità, rendendola a tratti insopportabile oltre che intollerabile, segnalano tuttavia attraverso l’app. NOSE la molestia olfattiva percepita senza però, ad oggi, avere avuto rassicuranti riscontri in termini di miglioramento della qualità dell’aria.

L’incontro pertanto sarà finalizzato all’approfondimento dell’argomento, all’esperienza maturata, alle difficoltà ancora riscontrate nell’utilizzo dell’app. NOSE e all’evoluzione progettuale in corso che comprende installazione dei nasi elettronici, misurazione analitiche olfattometriche e retrotraiettorie.

Il Comitato Stop Veleni, ringraziando anticipatamente quanti vorranno partecipare all’incontro, sottolinea come auspicabile sarebbe una più incisiva e tempestiva presenza degli Enti preposti al controllo della qualità dell’aria in riscontro delle segnalazioni effettuale attraverso app. NOSE. I cittadini, in caso contrario, potrebbero disaffezionarsi a questo ottimo strumento che se accompagnato a più stringenti controlli potrebbe condurre ad una rilevante riduzione delle immissioni inquinanti connesse ai disagi olfattivi frequentemente registrati.