Palermo, il Liceo preso di mira dai vandali: dall'Ars 10.000 euro per i lavori

Il Consiglio di Presidenza dell’Ars ha accettato la proposta del presidente Gianfranco Miccichè di stanziare un contributo di 10 mila euro da destinare alla succursale del liceo delle Scienze umane Regina Margherita di Palermo, che nei giorni scorsi aveva subìto un raid vandalico.

“Sono fondi che serviranno all’Istituto per l’acquisto di nuovi computer – ha detto il presidente Miccichè, al termine della riunione -. Considerato il particolare momento che stiamo attraversando, l'Assemblea regionale siciliana è voluta intervenire in maniera concreta, affinchè le lezioni non siano oggetto di ulteriori rallentamenti”, ha concluso.